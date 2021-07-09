AK Parti’den İBB’nin öz kaynak yönetimine tepki

AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe, İBB yönetiminin 200 yeni otobüs almak için dış borçlanma talebini eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kabaktepe, İBB'nin öz kaynak yönetiminde yetersiz kaldığını belirterek "Her işi borçlanarak yapacaksanız, İBB'nin öz kaynakları nerede? 2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP'li Gürsel Tekin
'in, sosyal medya hesabından yaptığı "AK Parti döneminde toplu taşımaya gereken yatırım yapılmadı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Kabaktepe "AK Parti döneminde toplu taşımaya yapılan yatırımlarla İETT
, yeni alınan son model otobüsler sayesinde 5.8 yaş ortalamasıyla, 'Avrupa
'nın En Genç Otobüs Filosu' unvanını aldı. Seçim döneminde 'Borçlanmak ihanettir, İBB'nin öz kaynakları kendine fazlasıyla yeter' diyen İBB Başkanı
'nın, 'İstanbul nimet nimet' mantığıyla belediyenin öz kaynaklarını nereye harcadığı meçhul" dedi. Kabaktepe paylaşımda ayrıca, CHP döneminde İETT'ye yapılan yatırımın azaldığı ve 2 yılda bir tane dahi yeni otobüs alınmadığını ifade ederek "CHP yönetimi son 2 yılda 150 milyar TL'yi aşkın kaynak tüketti. Tekrar soruyoruz; 150 milyar liralık bütçeyle ne ürettiniz?" dedi.