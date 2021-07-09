Başkan Erdoğan'dan 'A Takımı'na flaş talimat! Kritik MKYK'da neler konuşuldu?

CANİKLİ: SATIN ALMA PARİTESİ İYİ

Toplantıda Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli bir sunum yaptı. Doların şu andaki fiyatının ekonomi açısından iyi olduğuna dikkat çeken Canikli, yaşanan pandemiye rağmen Türkiye'de kimsenin hayat standartının düşmediğini söyledi. Canikli, rakamlarla satın alma paritesinin iyi olduğunu anlattı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bir sunum yaptı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KURBANLIK SIKINTISI YOK

Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım moderatörlüğünde milletvekilleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Pakdemirli, Türkiye'nin orman alanlarında Avrupa birincisi olduğunu söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı'na dikkat çeken Pakdemirli, kurbanlık sıkıntısının olmadığını ifade etti.