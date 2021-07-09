Kuma cinayetine 15 yıl ceza! ‘İlişki sırası’ cinayetinde karar verildi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sevgilisi Önder Çelik ve sevgilisinin eşi Seher Çelik'le birlikte yaşayan, ilişki sırası tartışması sebebiyle Ömer Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülyeşim Kavuştuk'a haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 'Kasten Öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

İLİŞKİ SIRASINA TAHRİK İNDİRİMİ



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen duruşmaya sanık Gülyeşim Kavuştuk, şikayetçi Seher Çelik ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını tekrarlayarak, sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanık Gülyeşim Kavuştuk, "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu'' ifadelerinde bulundu. Şikayetçi Seher Çelik ise sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Adalet yerini bulsun" dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Kavuştuk'a önce 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdiğini açıkladı. Daha sonra mahkeme heyeti kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, sanığın 15 yıl ceza almasına hükmetti.

ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ



Geçen hafta görülen ilk celsede, tarafların talebi üzerine gizlilik kararı alınan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gülyeşim Kavuştuk, savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarladığını söyleyerek, "Önder, eşi Seher ile birlikte olduktan sonra yanıma geleceğini söyledi. Sonra Önder ile birlikte yürüyüşe çıktık. Bana ilişki konusunda söz verdi. Eve döndüğümüzde odasına gidip uyumak istediğini söyledi. Bu sırada Seher de 'Ben de Önder ile birlikte olmak istiyorum' dedi. Önder'in odasına girip kapıyı arkadan kilitledim. Seher kapıyı zorlayınca, 'ayağım acıdı' diye bağırması üzerine Önder bana yumrukla vurdu. Önder daha sonra odadan çıkarak Seher'in odasına gitti. Ben de öfkelenerek mutfağa giderek ekmek bıçağını alarak salonda beklemeye başladım. Önder geldiğinde korkutmak amaçlı bıçağı havaya kaldırdım. Sonra tekrar mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan gördüm. Uyuşturucunun etkisiyle tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. En son Önder'in yerde yattığını hatırlıyorum. Öldürmek kastıyla hareket etmedim" şeklinde ifadelerde bulunduğu öğrendildi.