Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Toplam aşı sayısı 56 milyonu aştı

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda vaka ve vefat sayısının yanı sıra, iyileşen hasta, toplam test sayıları ile aşılama oranları illere göre veriliyor. Her geçen gün daha büyük merakla beklenen tablo 8 Temmuz için yayımlandı. Tabloda 5.171 yeni vaka yer aldı ve 48 kişi vefat etti. İyileşen sayısı ise 5 bin 12.