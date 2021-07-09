Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Toplam aşı sayısı 56 milyonu aştı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı süreciyle ilgili önemli verileri paylaştı. Bakan Koca, 18 yaş üstü nüfusun aşılanma oranının yüzde 60'ı geçtiğini belirtti. Koca, toplam doz aşı sayısının ise 56 milyonu aştığını ifade etti.
Koca "37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
HEDEFE ADIM ADIM!
Sağlık Bakanlığı verileri ve Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye'de aşılama sürecinde hedefe adım adım ilerlendiği görülüyor.
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda vaka ve vefat sayısının yanı sıra, iyileşen hasta, toplam test sayıları ile aşılama oranları illere göre veriliyor. Her geçen gün daha büyük merakla beklenen tablo 8 Temmuz için yayımlandı. Tabloda 5.171 yeni vaka yer aldı ve 48 kişi vefat etti. İyileşen sayısı ise 5 bin 12.