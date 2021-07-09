Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri'ne destek ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Erdoğan'ın destek ziyaretine geniş bir heyet katıldı. Erdoğan, ailelerin büyük sevgi gösterisi ve alkışları ile karşılandı.

Erdoğan, ailelerin yanında olduğunu bir kez daha vurgularken, dertlerini dinledi.

Erdoğan, burada ailelere bir hitap konuşması da gerçekleştirdi.

"BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ailelere yönelik gerçekleştirdiği hitap konuşmasında, "Biz bu işin peşini asla bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.