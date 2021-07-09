Son dakika: Diyarbakır'da tüm hazırlıklar tamamlandı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı bugün bir kez daha ziyaret edecek. Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreni ve partisinin programına katılacak. Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edecek. Kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, hazırlıklar da tamamlandı. Diyarbakır, dört gözle Başkan Erdoğan'ın gelişini bekliyor...