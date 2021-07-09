Son dakika: Diyarbakır'da tüm hazırlıklar tamamlandı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı bugün bir kez daha ziyaret edecek. Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreni ve partisinin programına katılacak. Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edecek. Kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, hazırlıklar da tamamlandı. Diyarbakır, dört gözle Başkan Erdoğan'ın gelişini bekliyor...
SON ZİYARET 9 MART 2019'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı 31 Mart yerel seçimlerinden önce ziyaret etti. Erdoğan, 9 Mart'ta kentte coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Koronavirüs sonrası Başkan Erdoğan ilk kez Diyarbakır'a gidiyor.
İL DANIŞMA TOPLANTISINA KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Program Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
TOPLU AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da birçok projenin açılışını yapacak. Erdoğan'ın katılımıyla, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ile yapımı tamamlanan diğer projeler açılacak. Programın başlangıç saati 17.00 olarak duyuruldu.
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET EDECEK
Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde bir buluşma da gerçekleşecek. Her konuşmasında evlat nöbeti tutan ailelere byük destek veren Başkan Erdoğan, aileleri yerinde ziyaret edecek, desteklerini bir kez daha iletecek.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da heyecanla beklenirken, kentte son hazırlıklar tamamlandı. Sokaklar caddeler temizlenirken, Başkan Erdoğan'ın konbuşma yapacağı alan da hazırlandı.