SON DAKİKA: FETÖ'cü general Serdar Atasoy tutuklandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy, FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edilen eski albay Yıldırım Güneş'in davasında tanık olarak dinledi. Sanık Yıldırım Güneş'i Harp Okulundan tanıdığını, ayrıca Harp Akademisinde iki yıl beraber öğrenim gördüğünü belirten Atasoy, "Daha sonra görev nedeniyle Yıldırım Güneş'i gördüğüm oldu. Ancak örgütsel olarak tanımıyorum kendisini." İfadelerini kullandı. Daha sonra Mahkeme Başkanı, Tanık Serdar Atasoy'un soruşturma aşamasında, Yıldırım Güneş için "Bu şahıs benim devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında akademiye birlikte gittiğim kişidir. Bu şahıs da örgütten idi." Söylemlerinde bulunduğu ifadesini okudu. Sanık Güneş'in örgütsel bir ilişkisinin olduğuna dair bir söylemde bulunmadığını ileri süren Atasoy, itiraf içeren ifadesini baskı altında verdiğini iddia etti. Daha önce verdiği ifadeleri inkar ettiğine ilişkin tutulan duruşma zaptı Atasoy'un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.