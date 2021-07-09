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Giriş Tarihi: 9.7.2021 08:58 Son Güncelleme: 9.7.2021 09:07

Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 3 ilde operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
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