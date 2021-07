Yoğun bakımlar rahat ama ‘Delta’ya dikkat

Dünyada etkisini artıran Delta ve Delta Plus varyantı Türkiye 'de de görüldü. Bu varyantlarla birlikte sonbaharda yeniden bir artış yaşanabileceğine dikkat çeken Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel , SABAH'a "Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 85 azalmış durumda. Ama hâlâ pandeminin bitmediğinin farkında olmak ve ona göre davranmak gerekiyor" dedi. İşte söyledikleri:Kısıtlamalar ile vaka sayısı azalmaya yüz tuttu ve vaka sayısındaki azalmalar yoğun bakımlara da 15 gün ara ile yansıdı. Vaka sayısı sabit giderken hızlı bir şekilde aşılama da arttı. Bunlardan dolayı Delta'nın da Delta Plus varyantının da Türkiye'ye geldiği kesin ama aşılamadaki artış hızından dolayı biz daha umutla bakıyoruz yarınlara. Delta Plus son iki haftada en fazla Rusya 'da görüldü. Ülkemize de büyük olasılıkla Rusya'dan geliyor. O yüzden özellikle turizm bölgelerinde önlemlerin alınması çok önemli.Yoğun bakımlar yüzde 85 azalmış durumda, yeni bir doluluk söz konusu değil. Bu varyanttan etkilenmemek için elimizdeki en önemli silah aşı. Hâlâ pandeminin bitmediğinin farkında olmak ve ona göre davranmak gerekiyor. Sosyal mesafeye ve kapalı alanlarda maske takmaya dikkat etmek gerek. Korkulacak bir şey yok demek doğru olmaz ama sonuçta önlemleri gevşettiğimiz bir dönemdeyiz ve ağustos sonu ve eylül başında küçük de olsa artış yaşanma riski var. Ama o zamana kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı başarmak ve artışların artık bundan sonra düşük çaplı olmasını sağlamak istiyoruz. Bizim sonuçta ağustos sonu eylül başı bir artışla karşılaşma olasılığımız var. Bu diğerlerine oranla daha düşük şiddette bekliyoruz çünkü aşılamada hızlandık. Şili 'de CoronaVac aşısının etkinliğini ölçen bir araştırmada; tam olarak aşılanmış kişiler arasında Kovid-19'u önlemesi yüzde 65.9, hastaneye yatışı önlemesi yüzde 87.5, yoğun bakım ünitesine kabulü önlemesi yüzde 90.3 ve Kovid-19 ile ilişkili ölümü önlemesi yüzde 86.3 olarak bulundu. En yüksek oranın yoğun bakıma yatışlarda olduğunu görüyoruz. Ölü aşı dahi olsa aşı, en fazla yoğun bakımı önlüyor. Hastalıktan koruduğu yetmiyor yoğun bakıma düşüşün önlenmesini de sağlıyor. Yoğun bakıma düşüşün önlenmesi demek organ fonksiyonlarının az bozulması demek. Vatandaşlar pandeminin bitmediğini bilerek davranırsa bir yandan aşıya koşar, bir yandan da kısıtlılıklar kalksa dahi önlemlere dikkat eder. Dünyanın diğer yerlerinde önlemler artıyor. Türkiye'de de böyle bir durum söz konusu olabilir.