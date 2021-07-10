Armutçuk Maden Şehitliği yeniden düzenlendi

DEMİRTAŞ: "BU ACILARI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş; "Maden şehitlerimizin mezarlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili açılışa geldik. Zonguldak, Türkiye'de ağır sanayinin bel kemiği olmuş ve Türkiye'yi yıllarca sırtında taşımış çok önemli bir kentimizdir. Maden şehitlerimiz de bu anlamda bedel ödemişler. Zonguldak 5 binin üzerinde maden şehidimizin olduğu bir kentimizdir. Şehitlerimize gereke önem ve değeri her zaman veriyoruz ve bu mezarlıkta bunun bir göstergesi. Ama asıl önemli olan bir daha maden şehidinin olmamasıdır. Bu acıların bir daha yaşanmamasını istiyor ve diliyoruz. Bu anlamda Türkiye Taşkömürü Kurumumuza ve iktidarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye Taşkömürleri Kurumumuzda norm kadro açığımız var. Bu açıklar üretimi düşürdüğü gibi aynı zamanda iş kazalarına davetiye çıkartıyor. Bu anlamda kurumun işçi açıklarının giderilmesini talep ediyoruz. Bizde bu anlamda iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca maden şehitleri yakınları arasında ayrım yapılmamasını talep ediyoruz. Çünkü şehidin ayrımı olmaz. Bütün maden şehidi yakınlarımızın kamuda istihdamının ivedilikle sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKMEN: "GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYANLARIN GELECEĞİ OLMAZ"

Ak Parti Milletvekili Polat Türkmen de konuşmasında, "1942 yılında grizu faciasında şehit verdiğimiz 63 kardeşimizin törenindeyiz. Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz. Zonguldak hem övüneceğimiz hem de üzüleceğimiz bir coğrafya ve ona Allah'ın verdiği karaelmas nimeti. Dolayısıyla onu çıkaracağız, burayı vatan yapacağız. Vatan yapmak kolay değildir uğrunda şehit verilmemişse bu bölge vatan değildir. Bu yüzden bu ne ilkti ne de sondu. İnşallah bundan sonra madencilerimiz normal eceliyle ölür böyle kazalarla şehit vermiş olmayız. Burayı bu şekilde bizlere miras bırakılmasında emeği geçen başta Ereğli Kaymakamımız olmak üzere Amelebirliğimizin değerli başkanı ve yönetimine, Kandilli Belediye Başkanıma, Ereğli Belediyesine, İl Özel İdaremize ve emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz. Zonguldak söz konusu olduğunda bunun muhalefeti iktidarı olmaz. Biz bu yörelerin bu toprakların insanlarıyız. Dolaysıyla hep birlikte çalışıyoruz, birlikte başaracağız, eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

ÇORUMLUOĞLU: "MADENLERDE ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN NE YAPILSA AZDIR"

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şunları söyledi:

"Amelebirliği Başkanlığımızın 100 bin TL ödeneği kaymakamlığımıza yatırmalarıyla biz bu çalışmaya başladık. İlk geldiğimizde burası ne yazık ki otun ve ağaçların içindeydi ve biz bunu kendimize bir görev bildik. Geçmişimize sahip çıkma anlamında şehitlikler ve mezarlıklar son derece önemlidir. Madenlerde çalışan kardeşlerimiz için ne yapılsa azdır. Sayın milletvekillerinin mecliste çaba sarf ettiklerini biliyorum ama bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin müreffeh bir seviyeye ulaşması için yerin binlerce metre altında üretim yapan bu kardeşlerimizin hakkının ve hukukunun sonuna kadar savunulmasından yanayım."

Konuşmaların ardından maden şehitleri ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Protokol üyelerine içinde Armutçuk Amelebirliği Maden Şehitliği fotoğrafı olan çerçeve verildi.