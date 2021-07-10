Başkan
Erdoğan, cuma namazını Diyarbakır
'daki hendek olayları sırasında terör örgütü tarafından yakılan, sonrasında ise restore edilerek ibadete açılan Kurşunlu Camii
'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan Suriçi
'nde konutlarımız yerel mimari ile inşa ediliyor ve bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz" dedi. "Aşılamada 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz" diyen Erdoğan, "En yakın zamanda Uğur bey ve eşi misafirimiz olacaklar ve böylece BioNTech'te de çok daha seri bir adım atma fırsatını yakalayacağız. Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de gidereceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, 3. yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ise şöyle değerlendirdi: "Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Dolayısıyla da bu sistem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur" dedi.
Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti.