CHP ve HDP’den ortak miting! "Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?" ifadelerini kullandı.