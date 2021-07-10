"Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında merak edilen soruların yanıtlarına açıklık getirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında konu ile ilgili bilgilerin aktarılacağını açıkladı. Hal böyle olunca; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşmasını ne zaman, hangi gün yapacak ve saat kaçta olacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.
MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete sesleniş konuşmasının hangi tarihte yapılacağına dair net bir açıklama yer almasa da Cumartesi akşamı Millete sesleniş konuşmasını yapması bekleniyor. Millete sesleniş konuşması TRT başta olmak üzere tüm kanallardan yayınlanması öngörülüyor. Konu ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.