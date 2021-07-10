Kars’ta tankları çıkaran subaylar yargılanıyor

Kars'ta 15 Temmuz Darbe girişimine katılan sanıklar için yargılama Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. FETÖ'cülerin darbe girişiminde ana komuta merkezine yer aldıkları iddia edilen ve darbe olması halinde sıkıyönetim komutanı olarak görev yapacak olan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da bulunduğu 16 sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski askeri personel olan tutuklu sanıklar Nihat Uçan, Haydar Küreş, Ferhat Demirci hazır bulundu.

Eski askeri personel olan diğer sanıklar Ali Avcı, Serkan Polat, Eyüp Ağbağ, Harun Doğanay, Osman Atlı, Cemal Sudaş, Süleyman Koç, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının da yer aldığı duruşmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetin Aydoğan da hazır bulunurken, sağlık problemleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Büberci duruşmada yer almadı.

ESKİ RÜTBELİLER, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Eski komuta destek tabur komutanı vekili Ferhat Demirci, yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Göreve vekaleten baktım, sıkıyönetimi bilmediğim için emri de dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı'dan aldığım için sorgulamadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi. Sanık Doğanay da 15 Temmuz gecesi Kağızman üs bölgesinde görevde olduğunu öne sürerek, "Örgütle bir bağlantım yoktur, ben de FETÖ mağduruyum, darbe girişimi öncesinde görevimden uzaklaştırılmıştım." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIKLAR İÇİN ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek tutuklu sanıklar Avcı, Polat ve Uçan'ın da yer aldığı 16 eski rütbeli askerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor.