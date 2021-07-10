Kurban Bayramı yaklaştı, Aysever dini tartışma peşinde!

Gazeteci-yazar Enver Aysever Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması ardından Kurban ibadetinin tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, Kurban etmek yerine bağış yapılmasının din düşünürleri tarafından tartışılması gerektiğini sosyal medyadan savundu.



Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Hakları Yasası üstüne uzun konuşmak lazım. Birini korurken diğerini zorla mezbahayı götürmek ne anlama gelir? Kurban etmek yerine bağış yapmak mesela din düşünürleri bunu tartışmalı. Hekimler etsiz beslenme sorununa açıklık getirmeli" ifadelerini kullandı.





Ayrıca Aysever şunları söyledi: "Ben henüz tüm hayvansal ürünlerden vazgeçemedim ama hayli yol aldım. Mesele hem etik, hem sağlık boyutuyla iyice netleşmelidir. Üstelik çevre sorunları açısından da et endüstrisi ciddi sorundur. Gelecek kulaklar hayvan yediğimiz için bizden tiksinecek. Hayvan hakları konusunda göstermelik davrananlardan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Mahallendeki kediye mama verip de kuzu pirzola yemek benim için anlaşılır değil doğrusu. Alışkanlıklarımızı değiştirmeye çabalamalıyız. Hayvanları beslenme aracı olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bunu ciddi biçimde halletmemiz gerek."

"KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERMEKLE BU İBADET YERİNE GETİRİLMİŞ OLUR MU?" İŞTE O CEVAP:

Aysever'in 'din düşünürlerinin tartışması gerekir' dediği Kurban ibadeti hakkında kısa bir araştırma yapıldığında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde "Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?" sorusunun cevabı bulunuyor.



İşte Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın o cevabı:



"İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. (Kâsânî, Bedâi', V, 40). Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 360)."

"BEDELİNİ İNFAK ETMEK SURETİYLE, KURBAN İBADETİ YERİNE GETİRİLMİŞ OLMAZ"

"Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17). Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3)."

"BU İKİ İBADETİN BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ OLARAK SUNULMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

"Allah Teâla'nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir."

"BU SEBEPLE KESME OLMADAN HAYVANI, SADAKA OLARAK BİR KİŞİYE VERMEK KURBAN YERİNE GEÇMEZ"

"Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 454, 463). Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz (Serahsî, el-Mebsût, XII, 13)."