Şehit Ömer Halisdemir, "Ben Ömer" belgeselinin özel gösteriminde anılacak

Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı.

"Ben Ömer"in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor.

Öte yandan belgeselle şehit Ömer Halisdemir hakkında bilinmeyenler, anı ve fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkacak.