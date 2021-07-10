Tatile giden gençler kaza yaptı, 1’i öldü 1’i yaralı

Bursa'da motosiklet tutkunu iki arkadaş tatile gitmek için yola çıktı. 32 yaşındaki Bekir Yorulmaz'ın motosikleti kontrolden çıkıp devrildi. Onu gören arkadaşı da panikledi motosikleti devrildi. Hastaneye kaldırılan gençlerden Bekir Yorulmaz hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı Güneykestane Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Bekir Yorulmaz ve Muratcan H (26), motosikletleriyle tatile gidiyordu. Bekir Yorulmaz yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek istinat duvarına çarptı. Kazayı fark eden 34 GK 2549 plakalı motosikletin sürücüsü Muratcan H. heyecanla motosikletini devirdi. Kaza sonucu 2 motosikletin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bekir Yorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muratcan H. ise tedavinin ardından taburcu edildi.