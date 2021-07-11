Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yoğun olarak yanıt arayarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Temmuz korona son durum verileri açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012
VAKA SAYISI: 5 bin 160
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446
VAKA SAYISI: 4 bin 678
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735
VAKA SAYISI: 4 bin 418
VEFAT SAYISI: 50
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 161
VAKA SAYISI: 4 bin 537
VEFAT SAYISI: 45
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 913