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Haberler Gündem Haberleri 11 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 11 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 11.7.2021 18:58 Son Güncelleme: 11.7.2021 18:58

11 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 11 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

11 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 11 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurt ve dünyada 1 yılı aşan süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak yerli ve yabancı ajanslardan “corona virüsü son dakika” başlığıyla korona son durum verileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre, koronavirüs testi uygulanan 5 bin 530 kişi, sonuçlarının pozitif çıkması sonrası tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aranıyor. 11 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yoğun olarak yanıt arayarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Temmuz korona son durum verileri açıklandığında burada olacak…

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 530

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 670

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 171

VEFAT SAYISI: 48

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 160

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 299

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446

5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 678

VEFAT SAYISI: 35

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735

4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 418

VEFAT SAYISI: 50

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 161

3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 537

VEFAT SAYISI: 45

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 913

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11 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 11 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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