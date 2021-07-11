Adalet Bakanlığı'ndan önemli adım! "Mağdur bilgilendirme" internet sitesi erişime açıldı

MEKANİZMA GÜÇLENDİRİLİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) doğrultusunda mağdurların adalete erişimi ve hak arama mekanizmaları güçlendiriliyor.

Bu kapsamdaki yasal düzenlemeler, yayımlanan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İHEP'teki hedeflerde özellikle adli süreçte mağdur haklarının korunmasına ve mağdurların bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeler ön plana çıkıyor.

Çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapasite ve etkinliğinin arttırılması hedefleri kapsamında adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri faaliyete geçirildi.

Hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu tüm uygulayıcılara dağıtıldı. Bununla birlikte, Adli Görüşme Odalarının (AGO) sayıları arttırıldı.

Suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukların düzenlendiği 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mağdur odaklı adalet politikasının daha kurumsal bir yapı ve etkin bir destek hizmetine kavuşması sağlandı.