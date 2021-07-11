Akıncı TİHA 1.3 ton yükle 13.5 saat uçtu

BAYRAKTAR AKINCI TİHA
(Taarruzi İnsansız Hava Aracı), toplam 3000 libre yani bin 360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. BAYKAR açıklamasına göre, kalkış ağırlığı 6 tonu geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi. 9 Temmuz'da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE
tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.
Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan
tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu. AA
LE FİGARO: TÜRKİYE BAŞLICA SİHA ÜRETİCİLERİNDEN OLDU
FRANSA'NIN en büyük silah şirketlerinden Dassault'ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi. "Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji" başlıklı haberde, Kargu-2 intihar SİHA'sının Libya'da önemli rol oynadığına işaret edildi. Bunun Türkiye'nin savunma piyasasında yükselişini ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Türkiye 15 yılda dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı" denildi.