CHP ve HDP İzmir’den Kandil’e selam yolladı

HDP
'nin de içinde yer aldığı 'İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri
', Gündoğdu Meydanı
'nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan
ve Mithat Sancar
ile CHP
'li İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer
birer konuşma yaptı. CHP ve HDP'nin birlikte gerçekleştirdiği miting sosyal medyada da tepkiye neden oldu.
'BU OYUN BOZULACAK'
İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal
, "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere, aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak" dedi.
CHP GÖNÜLLÜ OLDU
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
da "Terör örgütü elebaşına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuvayı Milliye ruhu
mu demiştiniz?" ifadesini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise "İzmir'de CHPHDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin
sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek" diye konuştu.