CHP'li Muharrem Erkek'e partisinden şok: Meclis üyeleri iptal etti...

Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan Ezine ve Çan CHP İl Genel Meclisi üyeleri bir tepki oyunu da açılışa katılan CHP'li Muharrem Erkek'e karşı kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in geçtiğimiz aylarda merkeze bağlı Ulupınar köyü sınırları içerisinde bulunan arazisine ekoturizm ruhsatı aldığı ortaya çıkmıştı. İçerisinde bulunan yüzlerce fıstık çamlarına rağmen eko turizm yapmak için kolları sıvayan Erkek'in ruhsatının iptali için imar komisyonu bir araya geldi. Yapılan komisyon oylamasında, 16 meclis üyesi evet oyu verirken, 17 üye hayır oyu, 1 üye de çekimser oy kullandı. CHP'li üyelerin de ret kararı verdiği oylamada Erkek'e ait arazinin eko turizm vasıflı ruhsatının iptaline karar verildi.