Çocukluk arkadaşı Oruç kardeşlerle şehit düştü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında 24 yaşındaki polis Yunus Uğur, helikopter pilotluğu eğitimi almak için geldiği Ankara Gölbaşı
'nda Polis Havacılık Dairesi
'ne yapılan hava saldırısında şehit düştü. Uğur, çocukluktan görev yerine kadar 24 yıl boyunca kader birliği yaptığı hemşerisi olan Adanalı Ahmet ve Mehmet Oruç
kardeşlerle birlikte şehadete yürüdü. Şehit olmadan 2 ay önce nişanlanan Uğur'un Adana'da yaşayan babası Ramazan Uğur aradan geçen 5 yılı SABAH'a anlattı:
Ramazan Bayramı'nda bizi ziyarete geldi. Şehit haberi görünce bana "Baba Allah bana da şehitlik nasip eder mi?" dedi. Bayramlaşmak için komşumuz olan Ali Oruç
ağabeylere gittiğimizde ikiz çocukları Ahmet ve Mehmet'de aynı cümleyi kullandı. Demek ki Rabbim hepsinin dileğini kabul etmiş ki, üçü de birlikte şehit oldu.
O bombayı teröriste karşı bile kullanmadan özel harekâta atmışsın. Bunun adı hainlikten başka ne olabilir. Bunu yapanları unutursak kanımız kurusun. Vatan söz konusu olunca gerisi teferruattır. Vatanım olmadıktan sonra ben yaşamışım yaşamamışım ne anlamı var. 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti ama muhalefettekiler bir gün bile kapımı çalmadı.