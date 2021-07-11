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Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:42

Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

AA
Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor. Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum."

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Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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