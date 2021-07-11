Evim yoktu ama vatanım vardı

15 Temmuz darbe
girişiminde İstanbul
'da gazi olan Yahya Tezgelen
SABAH'a konuştu.
Evimin önünde otururken yeğenim "Dayı Genelkurmay Başkanı esir alınmış" diye bağırdı. Rahmetli babamın "Eminönü Meydanı'nda 100 kişi toplansak Menderes'i asamazlardı" sözleri aklıma geldi. Tişört, şort ve terlikle Taksim Meydanı
'nda caminin yanına geldik. Biz Cumhurbaşkanı'mızın öldüğünü düşündük ve ağlamaya başladık! 5 dakika sonra doktor ablam Huriye Tezgelen
arayıp, "Reis canlı yayına çıktı. Sakın ölmeden dönme" dedi.
Harbiye'den yoğun bir ateş başladı. Vurulduğumu polis söyledi. Kurşun girmiş, çıkmış. Ambulansa ateş ettiler. Bugüne kadar 7 ameliyat oldum. İki ameliyat daha olacağım. Ayağımın yüzde 40'ı çalışmıyor. Şükürler olsun ki o geceye kadar asgari ücretle çalışan ve bir evi olmayan Yahya Tezgelen'in vatanı vardı. Dünyada hiçbir ülke vatandaşının yapamayacağını yaptık ve çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık.