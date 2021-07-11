İBB müsilaj temizliğinin üstüne çökmeye kalktı, Kabaktepe tepki gösterdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi çalışmalarını başlatmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'nde çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve müsilaj temizliğinde başarı sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çalışmalarla ilgili bilgileri anbean sosyal medya hesabından duyurdu.

"MÜSİLAJIN YÜZDE 65'İNİ İBB TOPLADI" DENİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısının üzerine çökmeye kalktı. İBB'nin "İstanbul Gündemi" bülteninin yer aldığı video haberde müsilajın yüzde 65'ini İBB'nin topladığı yönünde bir bilgiye yer verildi.