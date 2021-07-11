İBB müsilaj temizliğinin üstüne çökmeye kalktı, Kabaktepe tepki gösterdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi çalışmalarını başlatmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'nde çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve müsilaj temizliğinde başarı sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çalışmalarla ilgili bilgileri anbean sosyal medya hesabından duyurdu.
"MÜSİLAJIN YÜZDE 65'İNİ İBB TOPLADI" DENİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısının üzerine çökmeye kalktı. İBB'nin "İstanbul Gündemi" bülteninin yer aldığı video haberde müsilajın yüzde 65'ini İBB'nin topladığı yönünde bir bilgiye yer verildi.
İBB DÖKÜ-1 VE İBB DÖKÜ- 2 GEMİLERİ MÜSİLAJ TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA AKTİF OLARAK KATILMAMIŞTI
Ayrıca İBB'nin resmi Twitter hesabından bir hafta önce paylaşılan videoda, "Deniz yüzeyi temizleme tekneleri, tarama ve dökü gemileri, vidanjörler ve 13 kıyı temizleme ekibi ile Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran itibariyle 2 bin 765 metreküp müsilajı bertaraf etti. Müsilajın yüzde 65'ini ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.
Videoda, dökü gemilerinin temizliğe katıldığı ifade edilse bile SABAH, İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilaj temizleme çalışmalarına aktif olarak katılmadığını da ortaya çıkarmıştı.
"MÜSİLAJIN SİZİNLE İLGİSİ VAR. AMA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNİN SİZİNLE İLGİSİ YOK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İBB'nin "İstanbul Gündemi" başlıklı videosunda yer alan bilgilerin görselini paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm guguk kuşlarından özür diliyorum. CHP'li İBB sizinle kıyaslanamaz. Evet, müsilajın sizinle ilgisi var. Ama müsilaj temizliğinin sizinle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.