Müjdeyi Erdoğan verdi: Evladın teslim oldu kavuşacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan anneleri, HDP il binası önünde yaklaşık 2 yıldır evlat nöbetinin sürdüğü çadırda ziyaret etti. Ziyaretin detaylarına SABAH ulaştı. Evlat nöbetini başlatan annelerden biri olan ve daha önce Erdoğan'a atkı ören Fatma Akkuş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'na "Sayın Başkanım kızım teslim oldu mu? diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Gözün aydın! Evet teslim oldu, yakında kavuşacaksın" mesajını verdi. Erdoğan'dan aldığı sevinçli haber üzerine gözyaşlarını tutamayan anne Fatma Akkuş, "Ben Cumhurbaşkanımızın hayranıyım, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Yaklaşık 6 yıldır kızım Songül
için gözyaşı döküyorum. İki yıla yakındır da bu çadırda evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Annelere her yerden destekler geldi. Ama en büyük desteği bize Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Biz onun desteği ile çocuklarımıza kavuşmaya başladık.
Kızım Songül'ün teslim olup olmadığını sordum. Bana müjdeyi çadırda, Cumhurbaşkanımız verdi. Sevinçten gözyaşları döktüm, elimi omzuna koyarak ona, ailesine ve devletimize dualar ettim. O bana büyük müjdeyi verdi, Allah ayağını taşa değdirmesin, bu zorlu yolculukta Rabbim Cumhurbaşkanımız ile birlikte olsun" ifadelerini kullandı. Hakkâri'den gelerek Diyarbakır
HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken teröristlerin şehit ettiği oğlu Sami'den geriye kalan 5 lira ile PKK'ya mesaj veren Necibe Çiftçi
'ye de oğlundan iyi haber geldi. Yaklaşık 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat'ın Kuzey Irak
'ta teslim olduğu müjdesini aldı. Necibe Çiftçi, oğluna kavuşmayı beklediğini söyledi. Diyarbakır'da eylem yapan Hayriye Akyüz
'ün 3 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan
'ın da teslim olduğu belirtildi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ailelerin evlatlarına kavuşması beklenirken, eylem sayesinde teslim olanların sayısının da 29'a yükseldiği belirtildi.