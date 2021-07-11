Giriş Tarihi: 11.7.2021

Müjdeyi Erdoğan verdi: Evladın teslim oldu kavuşacaksınız Hüseyin KAÇAR

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan Fatma Akkuş’a, kızının teslim olduğu müjdesini Başkan Erdoğan verdi