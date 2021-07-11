Türk mühendisleri geliştirdi Harvard Üniversitesi satın aldı

Kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, Harvard Üniversitesi
tarafından satın alındı. Cihaz, Harvard Tıp Fakültesi
'ndeki doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların oluşmasını engelliyor. Mobil uygulama ile kontrol edilebilen Vagustim adlı cihaz, migren ve fibromiyalji gibi kronik ağrılar, uyku bozuklukları, fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıkları, depresyon, obezite gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Cihazı geliştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden
, "Harvard bu cihazı çok beğendi ve 5 tane satın aldı. Harvard Tıp Fakültesi'nde doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak. Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmaları ve diğer hastalıklarda kullanımının önü açılacak" dedi.