TÜSEB destekli 7 yerli aşı projesi

Türkiye sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) destekli Türkiye
'nin ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın 22 Haziran'da başlayan Faz-3 çalışmaları devam ediyor. 30 merkezde yürütülen çalışmalar ve TÜSEB'in çalışmaları hakkında SABAH'a konuşan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Kovid-19 sürecinde TÜSEB çok aktif bir rol alıyor. Pandeminin başından beri 7 tane yerli aşı projesini desteklemeye başladık" dedi. Sağlık Bakanlığı
'na bağlı olarak 2015'te kurulan TÜSEB bünyesinde 9 enstitü bulunuyor. Sağlık bilim ve teknolojileri alanında bilimsel araştırmaları destekleyen TÜSEB, bilgiyi ürüne dönüştürerek kalkınmaya destek sağlamayı amaçlıyor. TÜSEB tarafından pandeminin hemen başında kurulan Kovid-19 tanı merkezleriyle 20 merkezde, 147 personel ve 497 laboratuvarda çalışmalar yürütülüyor. Pandeminin başında yerli aşı projelerinin desteklenmesi için çağrıya çıktıklarını söyleyen TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Bu çağrıyla birlikte 7 tane yerli aşı projesi desteklenmeye başlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi
'nde geliştirilen ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında TÜSEB tarafından desteklendi. Faz-3 çalışmalarında ise bütün koordinasyon TÜSEB tarafından gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi
, Akdeniz Üniversitesi
, Yıldız Teknik Üniversitesi
'nde desteklenen aşı çalışmaları da hayvan deneyi aşamasına gelmiş durumda" dedi. Akdoğan, gönüllü başvurularında bir milyonun geçildiğini de paylaştı.