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Giriş Tarihi: 11.7.2021

TÜSEB destekli 7 yerli aşı projesi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
TÜSEB destekli 7 yerli aşı projesi

İlk yerli inaktif Kovid-19 aşısı “TURKOVAC’ta sona gelinirken, 30 merkezde 7 tane yerli aşı projesi yürütülüyor

Türkiye sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli Türkiye'nin ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın 22 Haziran'da başlayan Faz-3 çalışmaları devam ediyor. 30 merkezde yürütülen çalışmalar ve TÜSEB'in çalışmaları hakkında SABAH'a konuşan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Kovid-19 sürecinde TÜSEB çok aktif bir rol alıyor. Pandeminin başından beri 7 tane yerli aşı projesini desteklemeye başladık" dedi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak 2015'te kurulan TÜSEB bünyesinde 9 enstitü bulunuyor. Sağlık bilim ve teknolojileri alanında bilimsel araştırmaları destekleyen TÜSEB, bilgiyi ürüne dönüştürerek kalkınmaya destek sağlamayı amaçlıyor. TÜSEB tarafından pandeminin hemen başında kurulan Kovid-19 tanı merkezleriyle 20 merkezde, 147 personel ve 497 laboratuvarda çalışmalar yürütülüyor. Pandeminin başında yerli aşı projelerinin desteklenmesi için çağrıya çıktıklarını söyleyen TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Bu çağrıyla birlikte 7 tane yerli aşı projesi desteklenmeye başlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında TÜSEB tarafından desteklendi. Faz-3 çalışmalarında ise bütün koordinasyon TÜSEB tarafından gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde desteklenen aşı çalışmaları da hayvan deneyi aşamasına gelmiş durumda" dedi. Akdoğan, gönüllü başvurularında bir milyonun geçildiğini de paylaştı.

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TÜSEB destekli 7 yerli aşı projesi
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