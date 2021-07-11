Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye görmemişti! Onlar da CHP'yi tanıyacak

"Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti. Şimdi görüyor ve onlar da sizden ve algınızdan bıkacak. Ankara işi ehline teslim edecek."

"Ve ondan sonra ikinci yirmi yıllık dönem başlayacak. Çünkü CHP demek, çöp demek, kapatılmamış çukur demek, asfaltsız yol demek, bu ara dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin edeceği zararı, Ankara'nın ihmal edileceğini hep söyledik. AK Parti olsaydı bunlar olur muydu? Olmazdı."