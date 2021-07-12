16 Temmuz tatil olacak mı, 15 Temmuz 2021 resmi tatil mi ve bayramla birleşecek mi? 15 Temmuz bayram tatiline bağlanacak mı?

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Hal böyle olunca; 15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi olacak? gibi pek çok sorunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
16 Temmuz Cuma günü hakkında henüz bir karar verilmedi. 16 Temmuz'un resmi tatil olması halinde özel sektör çalışanları da bu tatilden faydalanacak. Ancak kamu çalışanları idari izinli kabul edilirse özel sektör yalnızca yıllık izinden düşecek şekilde bu tarihte izinli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söylemiş, kararın açıklanacağı tarih için bugünü işaret etmişti. Bugün 16 Temmuz ve Arife Günü hakkında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı.
TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;
"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
15 TEMMUZ BAYRAMA BAĞLANACAK MI?
Özel sektör kaç gün izinli sorusu merak ediliyor. Mevcut durumda 15 Temmuz tam gün, Arife günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Ardından Kurban Bayramı nedeniyle 20-23 Temmuz arası resmi tatil olurken, bayram sonu hafta sonu tatiliyle birleşiyor. Arife Günü ve 16 Temmuz tam gün resmi tatil ilan edilirse çalışanlar 11 gün tatil yapacak. Konuyla ilgili karar bugün açıklanacak.