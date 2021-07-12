Kurban Bayramı tatil süresinin belli olacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesini bayram tatili olurken ülkemizdeki salgın sürecine ilişkin de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı yayın izle ekranı ile anbean takip edilecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve 12 Temmuz 2021 A Haber Kabine Toplantısı canlı yayın izle ekranı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00 civarında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.