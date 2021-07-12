Kurban Bayramı tatil süresinin belli olacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesini bayram tatili olurken ülkemizdeki salgın sürecine ilişkin de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı yayın izle ekranı ile anbean takip edilecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve 12 Temmuz 2021 A Haber Kabine Toplantısı canlı yayın izle ekranı