Akıllı lensler ile görme sorunlarına son

Günümüz teknoloji, birçok sektöre etkisini gösterdiği gibi sağlık alanında da ön plana çıkmaya başladı. Göz sağlığında kullanılan teknolojilerden biri olan 'Akıllı Lensler', özellikle 40 yaşından sonra oluşan görme sorunlarının önüne geçmeyi başardı. Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görme imkanı sağlayacak.



Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Berkant Bozdağ, akıllı lensler hakkında bilgiler verirken, sağladığı faydalar tek tek sıraladı. İnsanların ilerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybettiğini ve bir süre sonra yakına bakarken şekil değiştiremeyip yakına odaklanamadığını aktaran Bozdağ, zaman geçtikçe daha ileriki yaşlarda ise saydamlığını da kaybedip ve katarakt oluştuğu kaydetti. Akıllı lens uygulaması ile görme sorunun ortadan kalktığına değinen Bozdağ, "Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı lens adı verilen bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı lens (göz içi lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz" dedi.





Akıllı lenslerin çalışma şekli hakkında bilgi veren Dr. Bozdağ, "Uzak, yakın, orta mesafeden gelen ışığı tek bir lens ile odaklamayı mümkün kılmaktadır. Akıllı lensler ile kişinin netlemede problem yaşadığı odak mesafelerine uygun ayarlama yapmak mümkündür. Ayrıca akıllı lensler kişinin göz tipine göre de seçilebilmektedir. Yani akıllı lensler kişinin ihtiyacına göre özelleştirilebilmektedir. Böylece birden çok farklı mesafeli gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır" diye konuştu.



AKILLI LENSLERLE UZAK YAKIN SORUNU ORTADAN KALKIYOR



40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar tedavi için aday olduğunu söyleyen Bozdağ, akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görebileceğine aktardı.



YENİ TEKNOLOJİ İLE GELİŞTİRİLDİ



Akıllı lenslerin yeni teknoloji ile geliştirildiğini aktaran Dr. Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:



"Şimdiye kadar kullanılan trifokal (3odaklı) akıllı lensler, yüzeyindeki 20 kadar halkanın oluşturduğu farklı kırma indexi sayesinde her mesafe için ayrı ayrı odaklama sağlar yani aslında uzak için ayrı yakın için ayrı bir odaktan görüş oluşturur. Kişilerin görme problemlerini çözse de halkalar arasındaki geçiş zonlarında ışık kırılması farklı olduğu için gece görüşte yaşanan ışık saçılmaları kontrast kaybı(alacakaranlıkta görmenin bozulması) gibi problemler bazı hastaların mutsuz olmasına sebep olmuştur. 2020 yılı sonunda FDA onayı alıp kullanıma geçen yeni nesil pro akıllı lens Vivity, Trifokal lenslerde yaşanan tüm problemleri ortadan kaldırmıştır."



MİYOP, ASTİGMAT VE HİPERMETROPİYİ AYNI ANDA DÜZELTİYOR



Pro akıllı lensler hakkında bilgi veren Bozdağ, odağa ihtiyaç duymadan her mesafede gözlüksüz görüş sağladığını aktardı. Ayrıca Bozdağ, Vivity lens ile astigmat düzeltilebildiğini ve tüm kırma kusurlarında başarılı sonuç vererek hem miyop hem astigmat hem de hipermetropiyi aynı anda düzeltebildiğine değindi.



Lazer ameliyatı geçirmiş kişilerde akıllı lensin daha güvenli olduğunu ifade eden Dr. Bozdağ, "Lazer operasyonu geçirmiş kişilerde lazer etkisiyle korneada yüksek sıra abberasyonlar oluşur, bu gözlerde ışık saçılması ve dağılması kontrast kaybı riski daha fazladır, trifokal lens operasyonu yaparken daha da seçici olmak gerekir çünkü trifokal lensler bu riski daha da artırabilir. Vivity lensin monofokal platformu sayesinde bu gözlerde yüksek sıra abberasyonları arttırma etkisi olmadığı için lazer operasyonu olmuş gözlerde son derece güvenilir sonuçlar verir ve operasyon ışık saçılması, harelenme oluşmaz" dedi.



40 YAŞ ÜSTÜ HASTALARA UYGULANIYOR



Pro akıllı lens operasyonlarına değine Dr. Bozdağ, şunları kaydetti:



"Pro akıllı lens operasyonu yapılırken kullanılan yöntem fakoemülsifikasyon yöntemidir. Kataraktı olsun ya da olmasın 40 yaş üstü uygun hastalara uygulanabilir. Her bir göz, ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulmaktadır. İlk olarak gözün, anestezik göz damlası ile uyuşturulması sağlanmaktadır. Bu şekilde hastalar işlem sırasında herhangi bir acı ve ağrı hissetmez. Genel anestezi, bayıltma veya hastanede yatma söz konusu değildir. Operasyonda gözün içindeki lensin yuvasına Pro Akıllı Lens takılır. Operasyon sonrası göz bandajlanır ve hastalar evlerine gidebilmektedirler. Bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanarak tedavi sonlandırılmaktadır."