Eşinden sonra o da tüm organ ve uzuvlarını bağışladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Şamil Şahin'in organları annesi, eşi ve ağabeyinin kararı ile bağışlanmıştı. Şahin'in kolları Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır'a nakledilmişti. Kalbi Gaziantep'ten gelen 42 yaşındaki Murat Kahveci'ye yapay kalp takılacağı gün Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından 4 saat süren operasyonla takıldı. Şahin'in 2 korneası, 2 böbreği ve karaciğeri ise aynı hastanede organ bekleyen hastalara nakledildi. Akciğeri ise Ankara'ya gönderildi. Şamil Şahin'in organları 7 kişide can oldu.

EŞİ DE TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Gelişmelerin ardından Şamil Şahin'in 32 yaşındaki eşi Bahar Şahin de tüm organ ve uzuvlarını bağışladığını söyledi. Eşinin ölmediğini 7 bedende yaşadığını söyleyen bir çocuk annesi Şahin, "Ben de tüm organlarımı ve uzuvlarımı bağışlıyorum. Toprak olacağına bir bedende can olsun. Ben eşimin organlarının başka insanlarda can olduğunu düşününce manevi olarak huzur duyuyorum. Bundan daha büyük bir maneviyat olamaz" diye konuştu.

AĞABEYİ DE BAĞIŞLAYACAK

Öte yandan ağabey Kadir Şahin, kardeşini organlarını ve uzuvlarını bağışlama kararının ardından cenazenin kolsuz olarak defnedilmesine içlerinin el vermediğini, bu nedenle kol bağışından vazgeçmek istediklerini ancak yetkililerin kendilerine, "Biz alınan kolların yerine kolun aynısını plastik olarak yapıyoruz. Cenazeyi size öyle teslim edeceğiz" cevabını ardından ailecek kolları da bağışladıklarını açıkladı. Ağabey Kadir Şahin de tüm organ ve uzuvlarını bağışlayacağını bildirdi.