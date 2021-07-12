FETÖ’ye arka çıkan CHP’li Karaca’ya tepki yağdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
, CHP İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Sarıyer
'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan bazı kişilerle bir araya geldi. Burada skandal ifadeler kullanan Karaca, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından KHK ile ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan kişilerin dosyalarının yeniden ele alacaklarını, söz konusu kişilerin adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacağını savunması tepki topladı. İşte o tepkiler:
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan:
250 şehidi ve ailelerini görmezden gelerek adeta darbe girişimini aklamaya matuf bu açıklama düpedüz hezeyandır.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı: 15 Temmuz
şehitlerimizin kanlarını görmezden gelen bu zihniyetin dili çok tehlikelidir. Kesinleşmiş mahkeme kararlarını yok saymayı dahi dile getirmeleri de ne kadar çaresiz olduklarını göstermektedir.
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı:
Bazı çevreler milletimizin tarihi bu direnişini itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek yöntemler denemektedir. Kamu vicdanı ve basireti bu girişimlerin farkındadır.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci:
Gülizar Biçer Karaca, 'Yargı hükmü dahi olsa' diyor... FETÖ'ye daha nasıl sahip çıksınlar?