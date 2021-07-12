Hayaller Çeşme, gerçekler Kırıkkale'nin adliyesi! Bir tatil dolandırıcılığı hikayesi

Avukat Ali Can Çiçek, ailecek yaz tatilini geçirmek üzere çok bilindik bir uygulama üzerinden bir hafta için İzmir Çeşme'de villa kiralamak istedi. Uygulama sürekli hata verince ilan sahibi İsmail A. ile iletişime geçti. Adeta içine doğmuş gibi dolandırılma ihtimaline karşı da ses kaydı yaptı, "sürprizle karşılaşmayalım" diye çekincelerini anlattı. Kendisini İsmail olarak tanıtan kişi ilanın sahte olma olasılığın bulunmadığını, yaptıkları işlemlerin vergisini ödediklerini ve Marmaris'te de villa kiraladıklarını söyleyerek telkinde bulundu.
GÖSTERMELİK İNDİRİMLE PARA İSTEDİLER
İlanda bin 270 lira olan kiralama ücretinden indirim yaparak lüks villanın gecelik fiyatını 950 lira olarak belirleyen İsmail A., ilanın hata vermesine gerekçe olarak 'rezervasyon çakışması' gibi bir gerekçe gösterdi. Villa sahibinin oğlu olduğunu da öne süren İsmail A., hesap numarası iletti ve avukat Çiçek'in 2 gecelik toplamda bin 900 lira rezervasyon ücreti yatırmasını istedi. Avukat Çiçek de istenilen tutarı gönderdi.
DOLANDIRICILIK İLK DEĞİLMİŞ
Ama ne olduysa ödeme yapıldıktan sonra oldu. Avukat Ali Can Çiçek'e bir daha dönüş sağlanmadı, telefonlarına dahi bakılmadı. Dahası iletişime geçtiği numara günler sonra Whatsapp üzerinden bin lira daha ek ödeme talep etti. Durumdan şüphelenen avukat Çiçek, numarayı araştırınca şoke oldu. Gerçeklerle de o anda yüzleşti.
İnternette şahsın benzer yöntemlerle başka insanları dolandırdığı ve haklarında dolandırıcı olduklarına dair sitelerin bile açıldığı ortaya çıktı. Sitelerde dolandırıcının adının Oğuzhan E. olduğunu ve hakkında çokça şikayet bulunduğunu anlayan avukat Çiçek, rezervasyonu yapan kişiye tekrar ulaşmaya çalıştı ama nafile. Ne telefonuna bakan oldu, ne de dönüş yapan.
SAVCILIK DOLANDIRCILIĞA "DUR" DEDİ
Numarası da engellenen avukat Ali Can Çiçek, yaşadığı hayal kırıklığının ardından delilleriyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Çiçek'in ödeme yaptığı hesaba, ödediği miktar kadar bloke konulmasına, eğer hesapta hala para varsa avukata ödediği miktarın iadesine karar verdi. Savcılık ayrıca önemli incelemelere de imza attı. Şüphelinin hesabına aktarılan paranın hangi tarihte nerede çekildiği ve çekim anına ilişkin sakıncalı hal bulunması nedeniyle ATM kayıtlarının temin edilmesini istedi. Ayrıca başka şehrin ATM'sinden işlem yapılmış ise ilgili şehirden kamera kayıtları talep edildi. Mobil bankacılıkla paranın çekilmiş olma ihtimalini de göz önünde bulunduran savcılık, IP adreslerinin tespitini istedi. Şimdi dolandırıcı veya dolandırıcıların gerçek kimliğinin tespiti ve suçlu bulunmaları halinde haklarında dava açılması bekleniyor.
"SAVCI MESLEKTAŞLARIMIZ DA DOLANDIRILDI"
Yaşadığı hayal kırıklığı ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Ali Can Çiçek, "İnsanların tatil için ayırdıkları paranın bir miktarını alıyorlar, daha sonra da kendilerinden bir daha haber alınamıyor. Bu dolandırıcılar sizinle irtibat kurmaktan çekinmiyor ve hayali bilgilerle samimi bir görüşme yapıyorlar. Güvenmenizi sağlıyorlar. Daha sonrasında ödemeyi yapınca da yoğun olduklarını bu nedenle gecikme olduğu gibi yalanlar söylüyorlar. Tipik bir dolandırıcı davranışı olduğunu o anda anlıyorsunuz. Bu kişiler, hakim, savcı, avukatları dahi dolandırmaktan zerre çekinmiyorlar. Bu şekilde dolandırılan savcı meslektaşlarımız da var" dedi.
"BENİ HUKUKÇU OLARAK KANDIRDILAR, HAKKINI BİLMEYENE TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ YAPARLAR"
Dolandırıcılığın önüne geçmek için tavsiye de veren avukat Çiçek, "Vatandaşlarımızın rezervasyon yaptırmadan evvel kiralayanın güvenilirliğini teyit etmesi için TÜRSAB belgesi sunması, şahıstan kiralama yapıyorlarsa kiralananın tapu örneği görmeleri gerekiyor.
Aksi takdirde hayali bir villayı kiralamış olabilirsiniz. Büyük mutlulukla gittiğiniz tatil yolculuğunuz bir anda kabusa dönebilir. Beni bir hukukçu olarak kandıran dolandırıcılar, yasal haklarını tam manasıyla bilmeyen vatandaşlara bunu tereyağından kıl çeker gibi yaparlar" diye konuştu.