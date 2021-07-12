Hayaller Çeşme, gerçekler Kırıkkale'nin adliyesi! Bir tatil dolandırıcılığı hikayesi

"SAVCI MESLEKTAŞLARIMIZ DA DOLANDIRILDI"

Yaşadığı hayal kırıklığı ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Ali Can Çiçek, "İnsanların tatil için ayırdıkları paranın bir miktarını alıyorlar, daha sonra da kendilerinden bir daha haber alınamıyor. Bu dolandırıcılar sizinle irtibat kurmaktan çekinmiyor ve hayali bilgilerle samimi bir görüşme yapıyorlar. Güvenmenizi sağlıyorlar. Daha sonrasında ödemeyi yapınca da yoğun olduklarını bu nedenle gecikme olduğu gibi yalanlar söylüyorlar. Tipik bir dolandırıcı davranışı olduğunu o anda anlıyorsunuz. Bu kişiler, hakim, savcı, avukatları dahi dolandırmaktan zerre çekinmiyorlar. Bu şekilde dolandırılan savcı meslektaşlarımız da var" dedi.