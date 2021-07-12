İçişleri Bakanlığı Müşaviri Gültekin'den Barış Terkoğlu'na: 24 saat içinde iftiranı belgele

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu yazısında, Esenyurt'ta "Özyurt AŞ ve Özyurtlar Holding" isimli 2 adet şirketin olduğunu ve bu şirketlerin arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğu iddiasında bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, Terkoğlu'na bu iftirayı kanıtlaması için 24 saat süre verdi.

24 SAAT SÜREN VAR!

Burak Gültekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var. Sana 2 joker. İrtibatlın E.O. ile konuşabilirsin.

TAZMİNAT DAVASINA BU YALAN DA EKLENECEK

Cumhuriyet yönetimine söyleyip söylememeyi sen bilirsin. Bağlı olduğun malum ülkenin elemanları ile konuşabilirsin. 24 saat içinde iftiranı belgele. Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz. Süre başladı."