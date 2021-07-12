İşleri güçleri yalan

AK Parti
'nin hazırladığı haftanın yalanlarında CHP ve İYİ Parti
başta olmak üzere muhalif çevrelerce üretilen yalanlar tek tek sıralandı. Özellikle jeotermallerle ilgili iddiada CHP'li milletvekillerinin birbirini yalanlaması dikkat çekti. İşte muhalefetin geçen hafta ortaya attığı yalanlar:
FAKİR ÇİFTÇİ, İŞVEREN ÇIKTI
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı
, Instagram hesabı üzerinden adının M.B. olduğu öğrenilen bir kişinin elinde delinmiş ayakkabı tuttuğu fotoğrafı paylaşarak çiftçiler üzerinden algı yapmaya çalıştı. Paylaşılan fotoğrafa da "Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notu düşüldü. Servis edilen görüntüler asılsız çıktı. Söz konusu şahsın serası arabası, traktörü ve serasında da işçiler çalıştırdığı öğrenildi. Şahsın yeni arabasıyla olan fotoğrafları ve nargile içerken görüntüleri de ortaya çıktı.
"DAĞ OLMAYAN YERE TÜNEL YAPMIŞLAR"
SABİHA Gökçen Havalimanı
'nda ikinci pistin yapımı için başlatılan çalışma gerekçesiyle pistin altından geçmesi için iki tüplü tünel yapıldı. Projeyi algılayamayan Levent Üzümcü
bunu sosyal medyadan takipçileriyle "Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken dağ olmayan yere tünel yapıldı" şeklinde bir çarpıtmayla paylaştı.
BBP'Lİ BAŞKANA GÖZALTI YALANI
BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün gözaltına alınmasına ilişkin başta Sözcü Gazetesi
olmak üzere bazı muhalif gazeteler tarafından AK Parti'yi eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığına yönelik haberler
yapıldı. Ancak Ordu Valiliği
'nden gelen açıklamada söz konusu vatandaşın Kovid-19 temaslısı olduğu, o esnada filyasyon ekipleri ve vatandaş arasında istenmeyen bir gerilim yaşandığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, konuyla ilgili Valilik tarafından da soruşturma başlatıldığı ifade edilerek haberler yalanlandı. ANKARA
"TEİAŞ SATILACAK" BALONU DA PATLADI
ÖNCE CHP Sözcüsü Faik Öztrak
daha sonra İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener
, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) özelleştirileceğine ve toptan satılacağına ilişkin iddialar ortaya attı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
iddiaları yalanladı. Açıklamaya göre TEİAŞ'ın çoğunluk hissesi ve kontrolü kamuda kalmak koşuluyla halka arz edilecek. Zaten bir anonim şirket olan TEİAŞ'ın "halka" arzı ve hisse satışını toptan bir satış olarak lanse etmeye çalışan muhalefetin, yalanlamaya rağmen yalanda ısrar etmesi ve Akşener'in yalanı sürdürmesi dikkat çekti.