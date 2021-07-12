Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti

MİT'in operasyonu ile Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'cü Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı'nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.



Orhan İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.



KARA PARA AKLANMASINDA KRİTİK ROL OYNADI



Elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden Mustafa Özcan, Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Naci Tosun, Ali Ursavaş ve Said Aksoy gibi örgütün üst düzey sorumluları ile örgütsel toplantılara katılan İnandı'nın son olarak Mart 2021'de Pensilvanya'da elebaşı Gülen ile görüştüğü öğrenildi. Kırgızistan'daki Türk ve Kırgız örgüt mensuplarından topladığı himmetin belirli bir kısmını mahrem hizmetlerde kullanılmak üzere düzenli olarak Mustafa Özcan'a ileten İnandı'nın aynı zamanda FETÖ Yurtdışı Mali Sorumlusu Mustafa Özcan'ın örgüt adına Kırgızistan'a transfer ettiği kara paranın aklanmasında kritik rol üstlendiği kaydedildi.



36 YILLIK ÖRGÜT ÜYESİ



1991 ile 1993 yıllarında Ankara'da örgüte ait yurt ve dershanelerde öğretmenlik, idarecilik, serrehberlik yapan zanlının, Ankara'da bulunduğu dönemde hemşerisi olan Adil Öksüz ile örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği, sonrasında İstanbul'a giderek elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerine katıldığı öğrenildi. O dönemde üst ilişkisi FETÖ Dershaneler Genel Sorumlusu Bekir Ünal'a bağlı yapılanmada görev yapan örgüt yöneticisinin 1993 yılında FETÖ Trabzon İl Eğitim Danışmanlığına atandığı, Karadeniz Bölgesi Eğitim Danışmanı Ergün Kurum ile birlikte FETÖ Türkiye Eğitim Danışmanı olarak faaliyet gösteren Sait Aksoy'a bağlı olarak çalıştığı belirtildi.