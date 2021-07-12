Kurban Bayramı tatili gün sayısı için geri sayım sona erdi. Haftanın ilk günü gerçekleştirilen kabine toplantısı kararı sonrası alınanan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleştirildi mi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabine toplantısı kararları ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen kararlar...