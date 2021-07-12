Kurban Bayramı tatili gün sayısı için geri sayım sona erdi. Haftanın ilk günü gerçekleştirilen kabine toplantısı kararı sonrası alınanan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleştirildi mi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabine toplantısı kararları ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen kararlar...
Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından, 16 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 Kurban Bayramı ve Arefe günü tarihi şöyle;
Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma