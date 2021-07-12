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Haberler Gündem Haberleri Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı birleştirildi mi? 2021 Kurban Bayram tatili gün sayısı
Giriş Tarihi: 12.7.2021 20:18 Son Güncelleme: 12.7.2021 20:26

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı birleştirildi mi? 2021 Kurban Bayram tatili gün sayısı

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı birleştirildi mi? 2021 Kurban Bayram tatili gün sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabin toplantısı sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu, toplantı öncesi milyonlar tarafından merakla araştırılıyordu. 2021 Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz resmi tatili arasında az sayıda gün vardı. Bu nedenle de Kurban Bayramı için plan yapan vatandaşlar, kabineden çıkacak Kurban Bayramı tatili kararını bekliyorduç

Kurban Bayramı tatili gün sayısı için geri sayım sona erdi. Haftanın ilk günü gerçekleştirilen kabine toplantısı kararı sonrası alınanan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleştirildi mi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabine toplantısı kararları ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen kararlar...

Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından, 16 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 Kurban Bayramı ve Arefe günü tarihi şöyle;

Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı birleştirildi mi? 2021 Kurban Bayram tatili gün sayısı
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