Kütüphane sevgisi kısa film oldu

57. Kütüphaneler Haftası'na özel İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kütüphane temasına odaklı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. "Kütüphanede Hayat Var" temasıyla gerçekleşen yarışmanın ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda okul idarecisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.



OKUMAK ASLİ VE ULVİ GÖREVİMİZDİR



Kısa film yarışmasının ödül töreninde açılış konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Hepimiz kitapla bir duygusal bağımızın olmasını arzu ederiz, kitapla barışık olmak isteriz ama bu istediğimiz şeyi hayata geçirmekte bazen zorlanırız. Hepimiz biliriz ki hayatı okumak ve hayatı anlamak için kitapla ve kütüphanelerle barışık olmak gerekir. Çünkü biz ilk emri 'Oku' diyen bir dinin mensuplarıyız. Çünkü biz kendi medeniyet havzamızda yeryüzündeki insanlığın aydınlığına, yeryüzünün istikametini tayin etmiş büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu nedenle okumak bizim en önemli gayretimizdir.

Bu gayreti yeniden farkındalıkla ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hayat her zaman bir çan eğrisi gibidir. Bazen iner, bazen çıkar, bazen ise dümdüz olur. Bazen yokuş çıkarsınız, bazen inersiniz. Ama biliriz ki hayatta her zaman dayanacağımız bir şeyimiz vardır. Hayatta dayanacağımız en önemli şey inancımızdır, idealimizdir. Ama inancımızı ve idealimizi besleyen ise kaynaklarımızdır. Bu nedenle okumak bizim için en asli ve en ulvi görevdir. İşte kütüphanelerle ilgili yapılmış kısa film yarışmasının günümüz gençlerinin ve hepimizin dikkatini çekmesi açısından anlamlı bir farkındalık çalışmasıdır. Biz bu farkındalık projelerini yaparken eğer birkaç tane gencimizin gönlünü ve istikametini kütüphanelere kaydırabiliyorsak bu yaptığımız işte zaten maksadımıza ulaşmışız demektir" şeklinde konuştu.



KÜTÜPHANE İNSANLIK MİRASININ SAKLANDIĞI YERDİR



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise şunları kaydetti: "Bu, çok keyifli bir buluşma. Bugün kütüphane konusunda bir arada olmak gerçekten çok mutluluk verici. Sayı olarak az gözüken ama etkisi anlamında yaşamın her alanına etki eden bir etkinlik bu. Öğrencilerimizin kitap ve kütüphane üzerine düşünmeleri geleceğe yönelik çok farklı bir tasarım demek. Bu düşünce yüzyıllar öncesinden başlayan ve dinimizin çok önemli bir kuralı olarak bizlere yol gösteren bir emir. Kütüphaneler dünyanın farklı köşelerinde farklı anlamlarla ifade ediliyor. Şu söz aslında çok şeyi anlatıyor: Şehirlerin geleceğini, kaderini o şehrin yöneticileri, belediye başkanları belirler. Esenler'de de şehrin geleceğini yansıtması açısından kütüphaneler oldukça önemli. Cemil Meriç der ki kütüphaneler ölümsüz insanların ve ülkelerin yaşadığı yerlerdir. Kütüphaneler, tüm insanlık mirasının saklandığı gelecek kuşaklara aktarıldığı yerlerdir."



BAŞARILI FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ



Yarışmada ortaokul kategorisinde birinciliği 'Karanlık Günler' filmiyle Özel Başakşehir Birey Ortaokulu, ikinciliği 'Koza' filmiyle Üsküdar İstek Vakfı Özel Belde Ortaokulu ve üçüncülüğü ise 'Yol' filmiyle Sultangazi Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Jüri özel ödülü, 'Bir Kütüphanenin Doğuşu' filmiyle Özel Beşiktaş Armada Ortaokulu'nun oldu. Lise kategorisinde de birinciliği 'Başka Dünya' filmiyle Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi, ikinciliği 'Her Kitap Bir Hayat' filmiyle Bakırköy İstek Özel Bile Kağan Okulları, üçüncülüğü 'Okumak Renklenmektir' filmiyle Bağcılar Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elde ederken jüri özel ödülü de 'Okumak Özgürleştirir' ile Ümraniye Özel İnci Anadolu Lisesi'nin oldu. Yarışma kapsamında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, jüri özel ödülü olarak da750 TL takdim edildi.