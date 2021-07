Kuzguncuk Bostanı’nda aracısız köy pazarı kuruldu

Üsküdar Belediyesi çok önemli bir projeye daha imza attı. Belediye, Eskişehir Sarıcakaya ilçesi ile Üsküdar arasında "aracısız, doğrudan" vatandaşa ulaşacak sebze ve meyve hattı kurdu. Sarıcakaya ilçesinde çiftçilerin yetiştirdiği organik sebze ve meyvelerin uygun fiyata satılacağı köy pazarı Üsküdar Kuzguncuk Bostanı'nda açıldı. Toplanan sebzeler ve meyveler Cumartesi günleri Kuzguncuk Bostanı'nda kurulacak pazarda uygun fiyatlarla halka satılacak.



Proje, Eskişehir Sarıcakaya İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaretiyle başladı. Çam, ilçesinde lise ve üniversiteye giden bir grup çiftçi çocuğunun kendilerine ve ailelerine gelir elde etmek amacıyla köy pazarı kurma hedefi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilgili belediye görevlileri Sarıcakaya'ya giderek, hem köylüler ve çocuklarıyla tanıştı, hem de ürünleri tarlada, yerinde görme imkanı buldu.





Bunun üzerine, Sarıcakayalı gençlerin projesine her iki belediye de destek olma kararı verdi ve "Köy Pazarı" fikri hayata geçti. Sarıcakayalı gençlerin topladığı doğal sebze ve meyvelerin Üsküdar Kuzguncuk Bostanı'nda her Cumartesi uygun fiyatlarla halka satışının önü açıldı.



Kuzguncuk Bostanı'ndaki ilk satışlar, düzenlenen küçük bir törenle başladı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Sarıcakayalı çiftçi çocukları ve çok sayıda Üsküdarlı katıldı.



'ARACIYI ARADAN ÇIKARDIK'



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açılışta, Sarıcakayalı çiftçilere ve çocuklarına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türkmen, "Burada Anadolu'da köylünün bahçesinden toplayıp buraya getirdiği bu ürünlerde araya aracı girdiğinde fiyatlar yükseliyor. Ama biz burada Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden bunları üreticiden alarak aracısız vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bu ürünlerin şu andaki fiyatı normal piyasa fiyatlarının yarısından daha düşük... Üsküdar'daki kurduğumuz bu köy pazarında vatandaşlarımıza alışveriş imkânı sağlamış oluyoruz. En önemli kısmı da bu ürünler gördüğünüz gibi hem doğal hem organik hem de fiyatlar çok uygun. Aracı yok o yüzden çok uygun fiyatlı. Aracıyı aradan çıkardık. Sarıcakayalı gençler, kendilerine ve ailelerine destek için bu yola çıktılar. Hepsi, tertemiz pırıl pırıl gençler. Buradan elde ettikleri kazançla, eğitimlerine devam edecekler, birçoğunun yurt dışı hayalleri var, inşallah onu da yapabilme imkânı bulacaklar" diye konuştu.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KASAYLA SEBZE DAĞITILACAK



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bir başka yeni destek projesini de açıkladı.



"Üsküdar Belediyesi olarak Sarıcakaya Belediyesi ile yaptığımız bir anlaşma gereği şu gördüğünüz kasalardan binlerce adet alacağız. Bu kasalar içerisinde toplamında 12 kilogramlık domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak olacak şekilde Üsküdar'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Hem Sarıcakayalı çiftçilerimiz kazanacak hem de Üsküdar'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tarladan en doğal haliyle taptaze sebze ve meyveye kavuşmuş olacak" dedi.



PROJE ÇİFTÇİLERİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ



Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçesinin yılda 11 kez ürün toplanabilen bir toprak ve iklime sahip olduğunu belirterek projenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Çam sözlerine şu şekilde devam etti: "Çiftçilerimizin ürettiği ürünler hem doğal hem de çok uygun fiyatlı. Sarıcakaya, Başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizin sebze ve meyve ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. Ancak, çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını tam olarak alamıyorlar. Bu proje hem çiftçi gençlerimizin kendileri ve ailelerine destek açısından önemli hem de ilçemizin tanıtımı ve doğrudan halka satış anlamında çok güzel. Çiftçilerimizin ve gençlerimizin sonuna kadar arkasındayız, her zaman destekçileriyiz."