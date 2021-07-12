HDP'nin
de içinde bulunduğu "İzmir
Emek ve Demokrasi Güçleri" Gündoğdu Meydanı
'nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde; HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan
ve Mithat Sancar
ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
konuşma yaptı. Siyasiler; CHP
ve HDP'nin birlikte miting yapmasını eleştirdi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan:
Terör örgütü ele başına özgürlük istenen bir mitingde, İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü alet olan CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal:
CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler, milletimiz bu oyunu bozacak!
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak:
CHPHDP ortak miting düzenleyip adını da "Emek ve Demokrasi Güçleri" koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin
sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek.