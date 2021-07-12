Son Dakika - 16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle her yıl 15 Temmuz tarihinde resmi tatil uygulanmaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumu olup olmadığını öğrenmek isteyenler "16 Temmuz tatil mi?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Bu yıl 16 Temmuz resmi tatil olacak mı? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olduğu ancak 16 Temmuz 2021 Cuma gününün resmi tatil olmayacağını açıkladı.
Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.