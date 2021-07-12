Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:24Son Güncelleme: 12.7.2021 16:28
Son dakika: Mahkemeden Çarşı grubu için flaş karar
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Son dakika bilgisine göre Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili mahkeme Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.
Son dakika... Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili mahkeme Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi...
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Son dakika: Mahkemeden Çarşı grubu için flaş karar