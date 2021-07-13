Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu detayları merak konusu oluyor. Covid-19 pandemisinin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden filyasyon çalışmalarıyla elde edilen en son Türkiye corona virüs tablosu detayları, "13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ve bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları duyuruldu. Bakanlık tarafından açıklanan 13 Temmuz korona son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 6 bin 285
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162
VAKA SAYISI: 5 bin 404
VEFAT SAYISI: 49
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012
VAKA SAYISI: 5 bin 160
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446