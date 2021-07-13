Adana merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 10 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ve çok sayıda tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 adet sinyal kesici cihaz, 1 adet telsiz ve şarj cihazı, 6136 SKM kapsamına giren kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.