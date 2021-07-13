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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:39 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:47

AK Partili Bülent Tüfenkci'den 2023 seçimleriyle ilgili önemli açıklama

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
AK Partili Bülent Tüfenkci'den 2023 seçimleriyle ilgili önemli açıklama

AK Malatya Milletvekili Tüfenkci, bazı kesimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hazımsızlığı olduğunu savunarak, "2023 seçimleri önemli. Baktığımızda şöyle bir tablo oluşuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin ne olursa olsun. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı diyor ki 'Erdoğan gitsin o da olur, bu da olur, şu da olur, her şey olur.' Biz Türkiye’nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Melekbaba ve Kaynarca Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Melekbaba dönüşüme hazır ve Malatya'nın önemli mahallerinden birisi. Sürekli gelişen, büyüyen ve geçmişe baktığımızda üzerine koyarak giden mahallelerimizden birisi. Bu anlamıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melekbaba-Hanımınçiftliği, Melekbaba-Kaynarca yolları büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi yitirmeyelim. Bu yatırımlar pandemi sürecinde oluyor. Dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemde yapılıyor" dedi.

Türkiye'nin bir yandan terörle mücadele ettiğini bir yandan da ekonomiyi kalkındırmaya çalıştığını aktaran Tüfenkci, 2023 seçimlerine değindi. Tüfenkci, "2023 seçimleri önemli. Baktığımızda şöyle bir tablo oluşuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin ne olursa olsun. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı diyor ki 'Erdoğan gitsin o da olur, bu da olur, şu da olur, her şey olur.' Biz Türkiye'nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz. Ama biz milletin ferasetine inanıyoruz. Milletin bize çizdiği istikamet doğrultusunda yol almaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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AK Partili Bülent Tüfenkci'den 2023 seçimleriyle ilgili önemli açıklama
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