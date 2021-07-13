FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu tutuklandı

MİT'İN operasyonuyla Kırgızistan
'da yakalanıp Türkiye
'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya
sorumlusu Orhan İnandı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde itirafçı olmayı reddeden İnandı, örgütü cemaat olarak tanımladı. ByLock kullanıcısı olduğunu ise itiraf etti. İnandı, 1990'lı yıllarda FETÖ ile bağlantılı Sebat Kırgız
- Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor.