Tunç Soyer'e çöplük tepkisi: Burnuma mandal takıp dolaşacağım

Havaların ısınmasıyla birlikte İzmirlilerin yaz aylarında korkulu rüyası haline dönüşen pis koku problemi yine baş gösterdi. Kentteki dere yataklarından ve Harmandalı çöplüğünden yerleşim alanlarına yayılan pis koku belediye meclis toplantısında da birinci gündem maddesi oldu.

"MANDALLA GEZECEĞİM"

Temmuz ayının ilk oturumuna elinde çamaşır mandalı ve lastik çizme ile gelen AK Parti'li Hüsnü Boztepe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert bir dille yüklendi. Çiğli'deki evinin önünün leş gibi koktuğunu öne süren Boztepe; "İzmirli bir vatandaş olarak benim evimin önü leş gibi kokuyor. Ne hakkınız var? Burası İzmir'in en güzel yeriydi. Şimdi leş gibi kokuyor. Bakıyoruz sayın başkan Salda Gölü'ne gitmiş. Gezmeye gittin, gez. Ama biraz da şu İzmir'e bak." dedi.

"BU ÇİZMELERİ GİYECEKSİN KARDEŞİM"

Konuşmasına beraberinde getirdiği çizmeleri göstererek devam eden Boztepe; "Bu çizmeleri giyeceksin kardeşim. Bir belediye başkanı yağmur yağdığı zaman çizme giymiyorsa ya da güneşin kızgın olduğu zaman sokağa çıkmıyorsa, derelerin başına gitmiyorsa o belediye başkanı başkanlık yapmıyor demektir. Bu mandalları bundan sonra burnuma takıp böyle gezeceğim. Maskeler kesmiyor çünkü." şeklinde konuştu.

"KİM BUNLAR?"

Konuşması sırasında elindeki çamaşır mandalını burnuna takan Boztepe; "Mandalarımız renklidir. Biraz basit ama maskeler gibi herhalde kokuyu şey yapmaz. Bu mandalları çizmeyle beraber Sayın Başkana hediye edeceğim. Sayın Başkanım, sanırım iki gün önce Turgutlu köyünde lavanta festivali yaptınız. Lavanta çok da güzel kokar. Güzel. Lütfen Başkanın o etkinliğe ilişkin attığı o tweetin altındaki yorumları okuyun. Ben okuyunca bizim gençlik kolları yapmış olabilir dedim. Peki, kim bunlar? Baktım bizi hiç öven birileri falan değil. Geçmişlerine indim isyan ediyorlar. Neler neler diyorlar. Lağım kokuyor. Gerçekten de İzmir çok kötü kokuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Özuslu Bey de bana yakın oturuyor. O da kokuyu aynen alıyor. Eğer koku alma duyusunu yitirmemişse…" ifadelerini kullandı.

Boztepe'nin konuşması esnasında araya giren Mustafa Özuslu ise "Kokmuyor" diye karşılık verdi.

"LEŞ GİBİ KOKUYOR"

Konuşmasına devam eden Boztepe; "Hepinizi İzmir'in en iyi bölgesi olan yeni kent alanına, bir, iki milyon dolara satılan dairelerin olduğu yere davet ediyorum. Hüsnü Boztepe'yi bugüne kadar hiç kimse yalanlayamaz. Ben yalan söylemesini asla bilmem. Fakat bazı şeyleri daha da büyüterek anlatabiliriz. Sizden rica ediyoruz. İzmirli bir vatandaş olarak benim evimin önü leş gibi kokuyor. Ne hakkınız var? Burası İzmir'in en güzel yeriydi, şimdi leş gibi kokuyor." şeklinde konuştu.